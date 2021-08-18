人氣YouTuber鐵牛2018年宣布終結單身，與交往5年的空姐老婆婷婷結婚，婚後兩人一起為YT頻道「鐵牛婷婷IronbullTingTing」耕耘，跟網友們共度許多歡樂的時光，而不久前兩人宣布懷孕成功，有眾多網友來留言道恭喜，但竟有變態網友騷擾婷婷，要她把孩子顧好「才會幫你舔你尿尿的地方」，被老公鐵牛在社群公開，並且高EQ回嗆。

鐵牛與婷婷結婚3年，小夫妻一起努力，踏實過著幸福生活，而上週才拍片公布懷孕滿3個月的他們，歡天喜地的背後是一段失去胎兒的血淚，其實婷婷在2020年曾經懷孕，不幸的是孕期8周時產檢被告知胎兒停止生長，只能忍痛手術，兩人事後拍片想藉此接受事實，忍不住雙雙痛哭，坦言自責並大受打擊，如今不到1年時間終於能曬出超音波照，公開成功懷孕喜訊，鐵牛也立誓「我要當一位很酷的爸爸」，好消息讓眾親友及粉絲感動不已。

不料就在小倆口努力兼顧工作與養胎的同時，一片道喜聲浪中，出現無法理解的變態留言，某網友留言給婷婷：「妳記得要把我們兩個人的小孩子照顧好，這樣子我才會疼妳，才會幫妳舔你尿尿的地方」，鹹溼的文字毫無疑問是性騷擾，讓眾人看傻眼。

面對變態網友騷擾愛妻，鐵牛高EQ回嗆。(取材自鐵牛臉書)

這則留言引發種網友怒火，不久後鐵牛在臉書po出這則留言的截圖，但沒有直接發怒，而是寫下：「這給婷婷的留言，是什麼概念？怎麼會有人想要舔馬桶，有夠變態」，除了留言截圖，他還貼出跟自家馬桶的同框照，向變態網友喊話：「請舔」，眾網友也跟進調侃，讚鐵牛很有肚量且EQ好高。