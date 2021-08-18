今年10月9日到17日於丹麥舉行的湯優盃羽球團體賽決賽，今天進行線上分組抽籤儀式，女子優霸盃中華隊與韓國同組，男子湯姆斯盃則和頭號種子印尼同組，要分頭爭取出線晉級8強。

湯優盃是世界羽聯BWF主辦的湯姆斯盃(男子)、優霸盃(女子)的團體賽，從1986年起兩年舉辦一屆，每屆賽事湯姆斯盃和優霸盃同時同地進行，依照參賽國家地區前三單打、前二雙打選手世界排名積分綜合之後排出種子序，湯姆斯盃及優霸盃各有16隊參賽，先分成4組進行小組賽。

大會的抽籤規則是，前4種子先分別分入4個不同組別，避免小組賽就對上，接著接著再為第5到8種子抽籤分組，最後是9到16種子一起抽籤，女子優霸盃先抽，第1到4號種子依序為衛冕隊日本、中國大陸、韓國及泰國，印尼、中華隊、印度及丹麥為5到8種子，最終抽籤結果A組4隊是日本、印尼、德國、法國，B組為泰國、印度、西班牙、蘇格蘭，C組有韓國、中華、大溪地、埃及，Ｄ組為大陸、丹麥、馬來西亞與加拿大。

男子湯姆斯盃前4種子是印尼、日本、衛冕軍大陸與地主丹麥，5到8種子是中華隊、印度、馬來西亞與韓國，9到16種子是泰國、英格蘭、德國、加拿大、法國、荷蘭、阿爾及利亞、大溪地，抽籤結果為A組印尼、中華隊、阿爾及利亞、泰國，B組丹麥、韓國、法國、德國，C組大陸、印度、荷蘭、大溪地，D組日本、馬來西亞、加拿大、英格蘭。

本屆湯優盃原訂2020年進行，不過因為新冠肺炎疫情延期，最終確定今年10月份在丹麥阿爾路斯激戰，是這項男女團體賽首次在亞洲之外的地點舉辦。