因日前連日降雨，台東縣大南溪上游今年2月間形成的堰塞湖，導致潰壩蓄水量僅剩11％，林務局台東林區管理處經持續溪流監測，大南溪堰塞湖危機狀況可望解除，研判下游的東興村和河道安全無虞。

大南溪上游2月因地震及土石崩落阻塞河道形成堰塞湖，累積蓄水量達170萬立方公尺，一度令人憂心若潰壩恐對下游造成安全威脅。林管處邀集防災專家運用衛星影像、無人機拍攝、直升機空勘、水位監測設備等，持續追蹤堰塞湖水位動態變化情形，評估堰塞湖並無立即危害疑慮。

大南溪堰塞湖潰壩蓄水量驟減，林務局台東林區管理處透過衛星影像確認堰塞湖水體縮小，蓄水量僅剩20萬立方公尺，堰塞湖危機狀況可望解除。林管處表示，持續監測堰塞湖週邊環境及淤塞水體狀況，確保下游社區河防安全。

林管處表示，8月14日透過衛星影像確認堰塞湖狀況，發現蓄積水體已明顯縮小，蓄水面積僅剩1.5公頃，最大蓄水深度約18公尺，蓄水量僅剩原蓄水量的20萬立方公尺。經研判堰塞湖大部分壩體已潰決，蓄水量大幅降低，對下游社區及河防已無安全疑慮。

盧碧颱風8月初引進西南氣流造成山區連日降雨，大南溪7日上午下游水位驟升，但並未造成溢流或致災。14日由衛星影像確認堰塞湖水體縮小，大南溪堰塞湖危機狀況可望解除。不過，堰塞湖雖已潰壩，但上游仍有少量淤塞蓄水，仍請下游居民及外來遊客特別留意。