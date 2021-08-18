台中大里區文心南路近日連續出現「天坑」，引起民眾行經膽戰心驚。市議員林德宇、陳世凱18日質詢指出，後續肇因檢測、路基維護、賠償等事宜，權責單位不容掉以輕心，政風單位應調查有無違失弊端。副市長黃國榮說，目前已將該路段內側封路，就是要找出確切的原因。

林德宇指出，8月11日文心南路出現第一個天坑，不到一個禮拜又出現第二個，建設局初步以透地雷達做檢測，市府初步排除是汙水下水道工程造成，結果第二坑出現後，到目前為止都是由水利局積極主導檢修、鑽探相關工作；顯然水利局認為自己的責任也難以閃躲。

林德宇表示，根據「台中市道路挖掘管理自治條例」第26條，道路挖掘申報竣工後30日內，應將挖掘施工的寬度、深度、回填材料、分層壓實、實驗報告、完工報告書、安全防護設施及相關照片等資料交由建設局審查，水利局是否有將程序完備？建設局是否有確實審查？

林德宇、陳世凱認為，事發處的下水道工程，挖了多深？當初以什麼工法來做？

市府除委託第三方公正單位做檢修以外，政風單位也應介入調查有無違失，他要求市府書面說明以上程序是否有落實執行。

副市長黃國榮說，建設局是道路主管機關，但那條路上之前也有水利局的汙水下水道工程在進行，所以在確定事故原因前，水利局及建設局會分工進行，目前已經將該路段內側封路，就是為了找出確切的原因。

水利局長范世億指出，這一段下水道是採潛盾工法，深度在地下9公尺左右，目前並沒有接管，也就是管裡沒有汙水。過去並沒有潛盾工法造成路面塌陷的案例，水利局進場去做鑽探是因相關檢測要取信於民，一定要找第三方公正單位來做，建設局請朝陽科大團隊做透地雷達，水利局找土木技師公會作相關的研判。