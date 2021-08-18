中鋼(2002)9月單月盤價重啟漲勢，中鴻(2014)明(19)日將開出9月盤價，預計中鴻也會跟漲，為第4季旺季暖身。中鋼受惠鋼價連續上漲，今年營運將可望創下建廠50年新高，鋼廠今年也都將大賺；不過，近來大陸及東南亞鋼市走疲，短期逢淡季景氣遇逆風，中國大陸以及東南亞的疫情發展，以及第四季旺季熱度將受到關注。

中鋼因鋼價相對較低，率先開出高盤以提振市場信心，9月月盤產品的基價平均調幅為1.2%，熱軋鋼板每噸漲500元。不過，大陸寶鋼9月份內銷盤價，全面開平盤，對此，中鋼董事長翁朝棟表示，寶鋼開平盤，顯然可撐住盤價，有助於穩住亞洲盤價走勢，以迎接第四季旺季的來臨。大陸的首鋼、鞍鋼也於今日同步開平盤。

相對來看，受到東南亞疫情影響，台塑集團的越南河靜鋼10月份盤價開低，熱軋調降每公噸15美元，線材調降20美元，交期基本落於9-10月間。

越南疫情嚴峻，當地下游紛停工或減產，下單買氣銳減，河靜產銷去化承壓；加上當地鋼廠以及進口低價鋼品擾市，更令河靜面臨降價壓力。河靜鋼繼9月盤價熱軋和線材每噸各調降60美元後，10月盤價續降。

中鋼全面上調9月盤價，河靜10月盤價調降後，雙方價差已縮小。

此外，8月以來中國大陸現貨鋼價持續弱勢整理，相較於7月份「淡季不淡」的走勢，8月行情較為慘澹。

今年以來，中國大陸減少鋼鐵產量的預期，成為影響中國鋼價走勢的重要因素之一；限產消息雖加強供應減少預期，但實際需求持續低迷，供需兩弱的局面繼續。目前大陸鋼鐵市場受政策、疫情、水災等因素影響，現貨行情尚未有起色。短期鋼市預估將持續震盪，受成本支撐，跌幅有限。

中鋼上周五宣布漲價，並看好第四季旺季，中鋼表示，中國大陸為落實碳中和目標，陸續祭出鋼鐵產銷嚴控措施；俄羅斯於8月1日起至年底，對各項鋼品課徵至少15%的臨時出口關稅；將使全球鋼鐵供應更加吃緊，隨著傳統「金九銀十」鋼市需求旺季的到來，鋼價將迎來新一波反彈契機。

短期中國大陸以及越南現貨鋼市仍處於逆風中，「金九銀十」的預期是否受到全球疫情干擾，也成為第四季旺季須觀察的因素。

整體而言，高鋼價時代來臨，今年鋼廠最為受惠，中鋼將率不少鋼廠的業績創新高。

中鋼第二季稅後淨利157.14億元、季增74%，EPS 1.02元，創新高；上半年稅後淨利247.4億元，較去年同期由虧轉盈，EPS 1.60元，同創新高。展望下半年，中鋼看好鋼市榮景延續、營運可望穩健成長。

中鋼集團中鴻上半年稅後純益39.8億元、每股純益2.77元，創史上最好成績。中鴻預期，大陸與俄羅斯限制鋼材出口，國際鋼價持續走高，後市展望樂觀。

鍍面大廠燁輝(2023)今年上半年稅後純益22.7億元，每股稅後純益（EPS）1.2元，創20餘年來半年報最好績效。去年第4季以來，鋼價趨漲，燁輝內外銷報價不斷拉高，第三季營收持續挑戰新高，下半年展望亦穩健。

燁輝表示，中美貿易戰，全球供應鏈重組，關鍵原物料爭奪戰持續。在貨幣寬鬆政策下，原物料價格飆升仍為必然。各國宣布「碳中和」，能源新政策引爆鋼鐵需求。此外，美、中、歐、印各主要經濟體均提出大規模基建計劃，鋼材必將供不應求。隨著疫情分化了各國家經濟發展格局，掌握外銷，掌握歐美市場將成為贏家。

鍍面大廠盛餘(2029)上半年營運也創下佳績，每股淨利達1.92元。另外，流通大廠新光鋼(2031)受惠鋼市熱絡，上半年營運創新高，每股淨利達5.04元。