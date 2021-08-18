由於東南亞疫情時好時壞撲朔迷離，故汽車零組件供應不穩下，不僅在日本房車與商用車產能受到影響，同時，產業鏈上游的日本鋼鐵業，前景更是增添許多不確定性。

據悉，日本卡車製造商五十鈴汽車，計劃在24日至27日時，暫時關閉神奈川藤澤工廠的裝配產線，主因是新冠病毒造成東南亞汽車零組件供應短缺所致。

8月初也是生產卡車的日野汽車，曾因為相同因素沒料可用，其在茨城縣古川用來生產日本國內用，以及外銷出口中大型車款的生產線，同樣也暫停兩天作業。

因受新變種病毒株高度傳染力影響，東南亞各國像越南、泰國與印尼等各自都實施過不同範圍的封城。日本車商坦言，東協各國的社交禁令讓汽車零組件供應吃緊，嚴重衝擊日本汽車產能。

過去幾個月，日本汽車產能曾見提升，如同為當地鋼鐵業打入一劑強心針。新日鐵與JFE鋼鐵等一些日本大鋼鐵廠樂觀預估，隨著新冠疫情漸漸抑制下來，汽車產業的鋼鐵需求也可望在2021年底復甦。

以出口量來說，日本最大車商豐田將2021財年的日本國內房車產量，目標值還是維持在320萬輛不變，無畏全球半導體短缺，導致汽車零組件供應有疑慮。不過，8月初，豐田一度暫時中止部分汽車裝配產線的作業活動。

除了料件不足，日本西部極端性的暴雨也頗令當地車商頭疼。例如，馬自達汽車17日暫停廣島與山口的兩家車廠製造。除馬自達外，大發等在7月也一度終止生產汽車。

7日起，馬自達關閉山口縣部分車廠並進行產線優化，以滿足日後生產電動車等各型車體之需，順利的話9月1日工程可告一段落。