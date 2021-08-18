高雄蕭姓清潔工16日在苓雅區行仁路打掃時，將機車停放在路旁，由於忘記拔鑰匙，遭剛出獄的伍姓男子偷騎走，蕭男打掃結束時才發現機車不翼而飛，立即報警處理，警方調閱監視器追查，在台中豐原查獲伍男及贓車，伍男向警方供稱想到台中找工作，但沒交通工具才心生歹念偷車，警方依竊盜罪嫌將伍男送辦。

高市警苓雅分局福德二路派出所16日上午8時許接獲蕭姓清潔工報案，稱他在行仁路打掃結束後，發現停在一旁的機車和包包、安全帽全都不見，警方立刻調閱現場監視器畫面，發現一名身著白色汗衫、藍白拖、背著黑色行李袋的伍男騎乘腳踏車在案發地附近閒逛，發現目標後，趁著無人注意，竊取蕭男的機車逃逸。

警方沿線追蹤伍男，發現伍男竊車得手後便一路向北騎，警方驅車北上沿路調閱百餘支監視器，橫跨高雄、台南、嘉義縣、嘉義市、雲林、彰化、台中等7縣市，長途拔涉200公里後，最終在台中豐原區某醫院附近尋獲遭伍男棄置的贓車。

查獲贓車後，警方研判伍男應仍在棄車地附近活動，便徒步搜尋伍男行蹤，果不其然在晚間11時許發現伍男，警方便迅速上前盤查身分，並出示監視錄影畫面，伍男眼見事跡敗露，只能坦承犯行。

伍男向警方表示，因為自己剛出獄，想到台中找工作，但又沒有交通工具，正巧看到蕭男的機車鑰匙未拔停放於路旁，便起歹念行竊，途中還將蕭男機車內的財物及包包搜刮一空後棄置路旁，擔心被警方查緝，於是一直騎車北上，最後在台中將機車鑰匙丟棄路旁，未料還是被警方逮捕，最終警方依竊盜罪嫌將伍男函送偵辦。