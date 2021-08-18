台電大樓總管理處1個月內爆發4例確診，北市副市長黃珊珊18日證實，7月23日出現第1例，後來有第2例，但與第3、4例樓層差了14層樓，尚不能確定是連鎖感染，最近的這第4例是案16001的孕婦，她確實打了2劑莫德納疫苗卻仍感染，共已篩檢2550人、98人被匡列，強調不是打完2劑就保證不確診。

黃珊珊說，中正區A職場（台電大樓）的第3例、案15923於11日確診，部門都已居隔、匡列，連同清潔員都匡，市府立即要求公司為員工篩檢，原先孕婦案16001於12日採檢陰性，5天後17日再到醫院PCR篩檢出陽性確診，這2例CT值都僅11，令人擔心。

黃珊珊說，這個部門的走道對面人員都有被要求自主健康管理，且全都要採檢，18日已對2550人進行企業快篩，80幾人都居隔、住進防疫旅館。

她指出，第3、4例與之前的2例差了14層樓，第3例、案15923傳染給同辦公室同事，就是今天公布的案16001孕婦，這是職場群聚感染；而第1例發生時，那層樓已停業3天，至於足跡還要再經比對後才能進一步公布。

黃珊珊坦言，案16001懷孕32周，13日才完成第2劑接種，全世界沒有說法證明，打了2劑疫苗就不會被感染，打疫苗只是有防護，針對胎兒的影響，還需要醫院照顧。

她補充，首例當時就匡了27、28人，全部同事都居隔，也包括現在確診的孕婦，雖有用北市府的同心圓篩檢，但的確這案子比較意外，以後職場無法分層分流的話，要擴大匡列。