埔里福興溫泉開發案，規模底定，讓南投縣長林明溱很開心。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府為讓廬山溫泉業者易地重建，規畫埔里鎮福興溫泉，今年以「廬山溫泉區為國土保育永續發展遷建、溫泉產業重建整體規畫開發案」，參加中華民國不動產協進會「國家卓越建設獎」最佳規畫設計類競賽，榮獲金質獎。

南投縣長林明溱表示，廬山溫泉遷建案從他當立委時就開始促成，從遷村選址、易地重建、災害補償金協調、土地取得等；他擔任縣長後，進入實質土地開發、業者優惠融資貸款等，都是非常繁瑣的任務；當初溫泉鑽探測試和取得階段，更讓他備感壓力，如今終於完成公共設施建置，專案讓售土地也陸續標售，規模底定，讓他很欣慰。

林明溱說，福興農場溫泉區是具有國際級水準的旅遊事業專區，結合埔里鎮的虎頭山、鯉魚潭風景區，甚至日月潭、清境、合歡山等風景區的旅遊資源，可形成帶狀觀光旅遊線，可以有效分散人潮、交通與旅館住宿，提升遊憩品質，增加就業機會，更可帶動大埔里地區整體發展。

建設處長李正偉表示，福興農場開發案是全台第1個以溫泉產業造鎮的例子，成功協助廬山溫泉區業者完成災後的心靈重建、家園重建與產業重建，更延續廬山溫泉區的產業特色與重建平台，也是獲獎的最大因素。

李正偉指出，廬山溫泉區於2008年及2009年，連續受到辛樂克、莫拉克颱風的侵襲，被列為潛勢危險特定區域，縣府為解決當地居住安全問題，積極規畫易地重建。2016年縣府推出福興農場旅館區開發新建統包工程，開發總面積55.677公頃，總開發經費約33億5000多萬元，公共設施包括遊客中心、農特產中心、停車場、親水公園、地景公園、壘球場、汙水處理廠、自來水淨水廠、溫泉水取供儲槽等，去年4月完工，今年3月驗收完成。