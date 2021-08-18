《噤界II》將在25日在台上映，該片5月底在美上映時票房佳績拿下第一，創下當時美國疫情期間開片票房新高，爛番茄評論高達91％好口碑，截至目前為止全球累積票房達2.95多億美金（82.1億台幣）。該片找來艾蜜莉布朗等原班人馬，包括飾演大女兒的聽障演員米莉森西蒙斯，編劇編導約翰卡拉辛斯基對於能夠給她更多機會，讓這個角色走得更遠感到開心。

約翰卡拉辛斯基表示：「米莉比這部電影的其他演員面對更嚴峻的挑戰，因為這次蕾根有很多時候必須是完全一個人行動。」他說：「雖然她的助聽器是個武器，她還是隨時隨地都處於比她家人更危險的狀況，因為她聽不出來她到底有沒有發出任何聲響。我一開始最喜歡米莉的角色，是因為她總是有一種堅強公主戰士的特質，但是現在她只是一個落單的少女，試圖想要知道她到底有沒有靠自己生存下去的能力。」

對米莉森西蒙斯來說，蕾根堅強的意志力來自她和她父親李阿伯特的感情連結。「李一向都是蕾根最好的榜樣。」她說：「現在他不在了，她只想要跟她父親一樣，成為他媽媽和她弟弟最大的支柱。」雖然她遺傳了她父親能夠看見大局的能力，蕾根仍然像一個少女擁有內心的疑惑，所以才會讓事情變得更複雜。「就算她經歷了這一切，蕾根一直都受到她父親的啟發，想要像他那樣照顧她的家庭。」