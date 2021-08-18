電影《期末考》18日在高雄市阿蓮區阿蓮國小峰山分校舉行記者會，演員陸弈靜（左起）、導演郭珍弟、演員陳淑芳為戲宣傳。（林瑞益攝）

電影《期末考》將於8月20日推出，導演郭珍弟、演員陳淑芳等人18日下午到拍攝地點阿蓮區阿蓮國小峰山分校舉行記者會，高雄市副市長史哲出席，史哲致詞時表示，這片選在這時候上片真是勇氣可嘉，請大家進戲院支持國片。

《期末考》是郭珍弟3年前拍攝的，因為疫情關係，延後至今年8月才推出。史哲、高雄市教育局長謝文斌、阿蓮國小校長蘇聰榮等人出席。這也是陳淑芳在去年奪得金馬獎影后之前拍攝的電影，郭珍弟笑說，她沾了陳淑芳的光。

史哲說，今年是中華民國開國以來，第一次沒有期末考，因為被疫情沒收。《期末考》也是五月疫情爆發以來，第一部上院線的國片，真的是勇氣可嘉。疫情千變萬化，大家要共同面對。疫情對民眾的影響是根本性的、長遠的，對電影產業與藝文產業等影響深遠，大家要學習新的後疫生活。《期末考》彌補人與土地互動的過程，希望大家進戲院支持國片。

陳淑芳說，她喜歡高雄，覺得高雄有愛河，這對一個城市而言是最棒的；她的第一部台語片是在高雄登台，當時19歲，登台後一個人跑去愛河旁走，覺得愛河好美。後來有一陣子很臭，就不想去了，但前幾年又變好了，在愛河邊喝咖啡，很棒。

導演郭珍弟表示，她看過幾所學校，後來決定在阿蓮國小峰山分校拍攝，覺得與此校的小朋友很投緣，也藉此關懷偏鄉教育，以及流浪教師的出路問題。阿蓮國小蘇聰榮感謝郭導的賞識，郭導還帶了表演課的老師，教導學生表演，令學生變得更加大方。