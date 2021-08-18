香港金像獎最佳導演陳果繼《三更2：餃子》、《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》後又一恐怖喜劇新作《鬼同你住》即將在台上映。18日釋出的前導預告中，以幽默詼諧又趣味的方式呈現電影精彩片段，更是呼應了故事中的凶宅概念，陳果導演說：「這絕對是我最經典的作品！」

驚悚喜劇《鬼同你住》由陳果自編自導精心打造，將猛鬼元素注入香港荒謬的房產居住現象，劇情描述由黃又南飾演的房地產業務阿源，為了豐厚佣金賣命狂推銷凶宅。豪華卡司集結了香港實力派演員太保、邵音音、車保羅、李麗珍、魏秋樺、文雪兒、麥家琪及張達明等聯合主演。透過陳果導演一貫的黑色幽默呈現「與鬼同住？還是沒有房住？」的香港房產及居住問題。不只恐怖，更是要嚇得觀眾又驚又笑，讓觀眾回味經典的港式恐怖喜劇。

導演陳果巧妙地以誇張的房地產廣告展現電影中的凶宅特色，「屹立黃金地段，坐擁翠綠園林，融合歐洲諾夫王朝的詭麗設計，善用每一個凶間，給你5星級的驚嚇！」以及「將凶靈煞氣注入香港黃金地段，頂尖大師陳果導演精心設計，上接人間，下接地府，巧妙設計港式猛鬼格局」，逗樂觀眾。該片9月17日將在台上映。