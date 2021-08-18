美軍撤離阿富汗，塔利班組織接掌政權。總統蔡英文今（18）日首度對阿富汗情勢公開發表談話，她在民進黨中常會致詞時表示，台灣唯一的選項，「就是讓自己更強大，自己不作為，只依賴別人的保護，不是我們的選項」。對此，資深媒體人趙少康表示，他要呼籲蔡政府立即向美國提出「趕快跟台灣簽訂自由貿易協定、售台F-35、不要強迫推銷萊豬」三大主張。並邀蔡總統進行公開辯論。

趙少康18日在臉書PO文表示，美國撤軍，阿富汗政局一夕變天。全世界都在罵美國，連美國國內都在罵，德國總理、法國總統、紐約時報也都在罵美國，連民主黨內都有批評拜登的聲音，就只有民進黨不准有人罵美國，面對質疑還甩鍋國民黨，完全沒有邏輯。

趙少康指出，面對阿富汗變天，這幾天蔡英文身為總統卻沒有召開國安會議，也不研究中亞形勢如何影響台灣、不研究美國反應會不會影響台灣。民進黨和側翼不只不敢講真話，還不准別人講真話，只要別人講真話就把對方扣上紅帽子，完全是自欺欺人。

趙少康直言，對岸是台灣最大的威脅，兩岸之間當然要追求和平，但如果民進黨一定要走對抗路線，至少要把對抗後「最好、最壞的可能結果」都告訴人民，並對最壞的狀況做好準備。今年4月15日，美國國務卿布林肯還表達「對阿富汗的承諾是非常堅實的」，最後還是撒手不管，導致政權一夕變天。

最後，他要呼籲蔡政府立即向美國提出「趕快跟台灣簽訂自由貿易協定、售台F-35、不要強迫推銷萊豬」三大主張。反觀民進黨，只會麻痺人民「中共不會打、美國會來救」，不做保衛台灣的最壞打算。他要求和蔡英文以「從阿富汗看美國、從美國看兩岸」為主題進行公開辯論，看看誰的做法才真正愛台灣。

近期阿富汗事件受全球關注，趙少康反駁民進黨中央亂戴紅帽子，今天召開記者會公開說明。 時間：8月18日 10：15 地點：中廣大樓 1 樓 由趙少康發佈於 2021年8月17日 星期二