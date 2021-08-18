終端長短料問題影響客戶拉貨，業界傳聞，台系晶片電阻大廠擬針對大中華區代理商調降晶片電阻價格，並於9月1日生效，對此，國巨(2327)表示，不評論市場傳聞；凱美(2375)表示，將觀察市場狀況，暫無調整價格計畫；華新科(2492)則表示，目前產能滿載，沒有降價計畫。

全球新冠肺炎疫情持續延燒，衝擊終端市場消費信心，除智慧型手機需求疲弱，Crhomebook亦傳砍單，且東南亞的馬來西亞、菲律賓等國家因疫情大爆發封城封國，造成電子產業供應鏈長短料問題難解，影響客戶拉貨，讓下半年電子產業傳統旺季蒙上陰影，亦使晶片電阻價格調整壓力浮現。

今天業界傳出，台系晶片電阻大廠擬針對大中華區代理商調降晶片電阻價格，其中0402及0201約調降15%，其他規格約降10%，並自9月1日起生效，台系晶片電阻大廠在傳統旺季帶頭降價，市場關注是否引爆晶片電阻降價潮。

對此，國巨表示，不評論市場傳聞。

華新科表示，目前公司產能持續滿載，尤其是車用電阻及較大尺寸電阻仍缺，若有多餘產能將往高階產品移動，目前沒有降價計畫。

凱美旗下晶片電阻廠旺詮有馬來西亞及大陸兩大生產據點，其中大陸廠區月產能約130億顆，馬來西亞廠區月產能約200億顆，不過受到疫情影響，目前月產能約170億顆，凱美表示，將觀察市場狀況，暫無調整價格計畫。