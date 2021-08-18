由於Delta變種病毒持續在美國疫苗接種率較低的地區肆虐，美國周二染疫死亡人數突破1,000例，相當於每小時就有約42人死於新冠肺炎。

根據路透社統計，過去一個月來美國染疫死亡人數大幅增加，平均每天多達769人病歿，創下今年4中旬以來新高。

為了防止疫情持續失控，拜登政府周二晚間證實，要求旅客在飛機、火車和公車，以及在機場和火車站戴口罩的規定將延長至明年1月中旬。

和其他許多國家一樣，Delta變種病毒令美國面臨重大挑戰。

路透社根據各州數據的統計結果顯示，周二美國多達1,017人死於新冠肺炎，使去年疫情爆發以來累計死亡人數逼近62.3萬人，在全世界排名第一。

上一次美國的單日染疫死亡人數破千人，是發生在今年3月。

近來美國醫院湧入大量的新患者，數據顯示過去兩周染疫住院人數約增加70%。

此外，根據路透社統計，過去12天，美國平均每日新增確診數都超過10萬例，一直保持在6個月的新高水準。

而根據美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據，美國南方仍是這一波疫情的中心，佛羅里達州上周新增近26,000個新病例，亦創下記錄。

根據美國衛服部的數據，全美染疫住院的兒童人數持續增加，截至周二上午已經達到1,834人。

為了應對這個來勢洶洶的新威脅，美國政府開始全力推動疫苗接種速度，根據Our World in Data提供的數據，過去兩周的7天平均接種劑量增加了14%。