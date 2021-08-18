美股隔夜明顯下挫。然亞洲主要股市包括內地股市在內周三集體收紅。港股高開0.21%，尾盤漲幅收窄。

周三香港恆生指數收漲121.14點或0.47%，為25867.01點。國企股(H股)漲92.48點或1.02%，為9150.36點。

在周二大跌3.1%之後，恆生科技指數小漲0.13%。美團漲2.1%；嗶哩嗶哩漲3%；騰訊漲0.28%。阿里和快手則小幅下跌。

中資的金融股，包括券商股、保險股和銀行股皆上漲。廣發證券漲13%；中國太保漲2.8%；中國平安漲3%；招商銀行漲5.8%。

小鵬汽車大漲5.0%。該公司啟動廣東省肇慶市電動車製造基地二期擴建開發簽約儀式。預計投產後，每年產能從10萬輛升至20萬輛。

百度小漲0.5%。百度宣布量產自主研發的第二代百度崑崙AI晶片-崑崙芯2。隨著AI技術日趨複雜，百度正要實現軟硬整合的多重創新。

恆大系股票接續周二，繼續全面下跌。