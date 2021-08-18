中石化(1314)高雄亞洲新灣區特貿六土地順利標出，慶旺建設以新台幣23.8億元得標，溢價率為15.6%。本案位處亞洲新灣區的最佳地理位置，土地面積約為2,744.77坪，為近期高雄市難得釋出大面積所有權土地，亞洲新灣區中土地使用分區唯一可全棟規劃作為住宅產品或企業總部的完整土地。

本標案約有20餘組投資人實際領標，投資人評估期間歷經後疫時期的報復性買盤，以及公有土地或國營事業土地高潮迭起的數場標售會。本標售案今(8月18日)經過主辦單位審慎完整的開標審查等必要作業，最後決標結果為慶旺建設(股)有限公司最高價勝出，得標金額為新台幣23.8億元，拆算土地每坪單價約為86.71萬元，本案標售底價為20.5858億元，溢價率高達15.6%。

戴德梁行董事總經理顏炳立指出，此得標金額符合市場交易行情水準，得標人同時為高雄的不動產交易市場挹注全新動能，健全房市未來發展。