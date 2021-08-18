華夏(1305)今日舉辦法人說明會，展望下半年PVC(聚氯乙烯)全球市況，在印度疫情舒緩、且雨季將結束，現階段庫存仍低，故需求將更強勁，但歐美供給卻都受到極端氣候衝擊，8月美國各廠家將再度調高售價，為今年第七度漲價，也將有利於PVC報價支撐。

發言人胡吉宏表示，大陸PVC今年第一季內貿市況佳，PVC價格高峰落在三月，到第二季起開始出現疲態，但其單月外銷則繼三月衝破20萬噸後仍維持大量出口，因為大陸低價PVC貨源流向全球各市場，也促使全球PVC市況開始冷卻。另外，4月起新冠疫情反覆衝擊南美，不利PVC下游加工業，印度確診病例隨後大爆發更讓當地PVC需求急轉下。

展望下半年PCV市況，以需求面來說，胡吉宏表示，大陸PVC內貿及出口順暢，上半年庫存低於正常水位，第三季內貿價格仍處歷史高價區，外銷型PVC下游業正值加工旺季，預期增加採購相對低價之進口料源，因此，有利台、日、韓等國PVC業者。且印度新冠疫情緩和，已見工商業快速復甦，預期PVC需求會更為強勁。

下半年PVC供給面部分，胡吉宏表示，美國今年2月冰暴過後至今，已陸續復工至7月初全部解除，但7月起陸續發生雷擊和設備重大故障造成PVC及上游原料停工及減產，此外，第三季起有大廠進行PVC系列歲修也將減少系列產品供應。美國PVC內銷價格難得7月維持平盤，但8月各廠家再度調高售價，為今年第七度漲價。此外，西歐於7月發生嚴重水患，設施受損、鐵公路運輸中斷，迫使部分PVC及上游工廠停工，該衝擊恐延長到第四季。