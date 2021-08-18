17日晚，阿富汗塔利班新聞發言人首度舉行記者會稱，塔利班不想重複任何戰爭，也不希望有任何國內和國外的敵人。中國外交部發言人趙立堅今天（18日）主持例行記者會時回應，期待阿富汗塔利班建立開放包容的政權架構，陸將為阿富汗的經濟社會發展提供幫助。

塔利班新聞發言人在記者會中承諾，塔利班將在伊斯蘭的框架內尊重女性權利，尋求與他國建立良好關係，以及計畫在阿富汗組建一個包容性政府。趙立堅表示，中方注意到阿富汗塔利班有關表態。

趙立堅表示，中方期待阿富汗塔利班與阿富汗國內各派通過對話協商，建立開放包容的政權架構，實行溫和穩健的內外政策，切實保護外國在阿富汗的機構和人員安全。同時中方也期待塔利班堅決打擊包括「東伊運」在內的各類恐怖主義勢力，切實履行不允許任何勢力利用阿富汗領土威脅鄰國安全的承諾。中方將繼續同國際社會一道支持阿富汗和平重建，幫助阿富汗實現持久和平與穩定。

★陸外交部：中方將在力所能及範圍為阿富汗經濟社會發展提供幫助

此外，中方會在什麼條件下參與對阿富汗的重建？趙立堅表示，近日阿富汗局勢已經發生重大變化，阿富汗人民歷經40多年戰亂動蕩，渴望和平，人心思定，中方希望阿富汗國內各派通過對話協商解決分歧，避免發生新的戰亂和人道主義災難，推動阿富汗局勢實現平穩過渡。

趙立堅表示，中國作為阿富汗的友好近鄰和真誠朋友，中方始終奉行面向全體阿富汗人民的友好政策，這一點不管是過去、現在還是將來都不會改變。中方將繼續支持阿富汗和平重建，在力所能及的範圍內為阿富汗經濟社會發展提供幫助。