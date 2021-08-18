桃園市長鄭文燦18日宣布桃園航空城其他搬遷區地上物協議價購申請再延長至8月24日。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦18日宣布桃園航空城其他搬遷區地上物協議價購申請再延長至8月24日。(蔡依珍攝)

桃園航空城計畫其他搬遷區地上物徵收原延長至8月13日，市長鄭文燦18日指出，考量有部分建物所有權人誤信不實消息未申請，將無法領取加發的7.5％的補償金，宣布再次放寬延長協議價購至24日，最大化保障居民權益，他提到明年3月搬遷發20％、12月發15％的優先搬遷獎勵金，有意願可向市府申請。

桃園航空城計畫其他搬遷區地上物協議價購原訂5月7日前需繳交協議價購同意書，因應疫情放寬至8月13日，放寬申請期限後，其他搬遷區多165人、約5％出具同意書，整體協議價購同意率超過8成，其中機場園區同意協議價購比例達83％、建物總補償費為291億元，附近地區（第一期）同意協議價購比例提升至80％、建物總補償費達178億元。

鄭文燦說，航空城計畫其他搬遷區已於7月15日公告徵收，地政局原已排定本周一、16日起辦理地上物徵收補償發價作業，但有部分建物所有權人誤信不實消息，未在期滿前出具同意書，無法領取市府加發的7.5％補償金，市府決定再次放寬受理協議價購期限至8月24日，讓有意參加協議價購者，在24日期滿前都可至航空城聯合服務中心補簽訂協議價購同意書及契約書。

鄭文燦說，航空城計畫優先搬遷地區預計10月31日完成搬遷，進行公共設施工程，明年將分配安置街廓土地，2023年1月完成點交後，原住戶即可自建住宅。他也提到，其他搬遷地區符合同一鄰、同一都市計畫街廓、同一集合住宅或同一公寓住宅大樓，有6成以上同意即可納入自願優先搬遷，2022年3月及和12月搬遷，市府分別發給20％、15％的優先搬遷獎勵金，有意願的居民可以會同鄰居向市府申請，市府明年也會興建1926戶安置住宅。

鄭文燦說，航空城計畫已進入實質開發階段，目前第三航廈已正式開工，區段徵收的10個標案，已有5個開標、其他正辦理招標中，市府會持續以保障居民居住權益推動桃園航空城計畫，秉持「先建後遷、就近安置」，一對一、面對面、同理心的方式辦理各項措施。