時序來到秋天，前半年運勢低迷的人，都期盼著運勢翻轉、好運降臨，運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，生肖屬龍、馬、狗、牛的人越到年底運勢越旺，順利擺脫過去的霉運，迎接順風順水的好日子。

▍第四名：生肖龍

屬龍人過去半年諸事不順，事業、感情、家庭以及金錢方面不斷出現問題，生活被搞得一團糟，讓你感到力不從心，不過下半年有龍德吉星高照，將有轉機出現，問題迎刃而解。農曆11月將迎來一波富貴桃花運，可以特別注意身邊年長的女性貴人，她會帶你參與可以結識人脈的場合，為你低迷的事業找到出路，單身者也能藉由她的介紹，認識條件不錯的對象。

▍第三名：生肖馬

屬馬人過去幾個月遭受小人陷害，生活和工作都不順遂，幸好農曆9月有月德吉星庇佑，緩解小人纏身的窘境，而好運跟著降臨，為你的工作帶來助力，平時默默累積的實力終於得以發揮，主管能看見你的努力，有機會升職、加薪，越到年底運勢越旺。

▍第二名：生肖狗

屬狗人過去遭到凶星纏身，看什麼都不順眼，連帶的影響到情緒，容易與人爭執，甚至會陷入訴訟之中，讓你做事都提不起勁。農曆10月天德吉星將發揮力量，過去曾幫助過的人成為你的貴人，也許是教導你修心養性的道理，讓你能夠收斂脾氣，或是在你的事業投下資源，助你一臂之力，自此之後運勢開始轉凶為吉。身邊若有從前的舊識出現，可得特別把握，別讓機會溜走。

▍第一名：生肖牛

屬牛人今年太歲當頭坐，運勢方面諸事不順，各方面都受到不小的衝擊，甚至影響到健康。好在農曆11月後，感情生活有吉星高照，單身者有機會邂逅與你一拍即合的命定桃花，有伴者和戀人迎來論及婚嫁的喜氣，已婚者因為懷孕生子而好運倍增，過往的不順心在你眼裡看來都是人生轉折，接下來做什麼都順風順水。

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