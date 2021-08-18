指揮中心18日公布6例，其中北市4例，之中有2例是辦公室職場的群聚感染，另2例的感染源還在追查。北市副市長黃珊珊表示，其中1例職場感染是中正區A職場（台電大樓），另1例是北投區B職場，且是來自新北市的花蓮旅遊團，該職場累積3例。台北市長柯文哲直言，不排除在茶水間、洗手間共同使用而感染，還是分流、有居家辦公較好，不可掉以輕心。

黃珊珊說，北投該公司職場中，先是案15970感染，再傳染給15971，然後才傳染給17日的案15991（今天公布的），都是同樓層，非常鄰近，北市府接到新北市通知後，北市衛生局做疫調，有112人到榮總採檢，結果篩出案15991確診。

黃珊珊說，這樓層的公司員工全部居家隔離，要清空靜置3天，不排除是共同使用茶水間、洗手間，清消要維持頻率，不可放鬆，即便降級，也不可掉以輕心。

柯文哲表示，從這次辦公室案例發現，大家都回來上班了，而北市很多辦公大樓都幾十人擠在同一層，不可能不脫口罩喝水、吃飯，可能在茶水間脫口罩聊天，所以當一整層樓有2、3人感染，結局就是整層樓都要居隔，要隔離很多人。

柯說，2周前還在居家上班，因考慮疫情還沒結束，若不影響工作的話，也許居家辦公、分散上班還是較安全，幾百人坐在一起，這對公司傷害大，茶水間、廁所特別危險。