1名網友日前在新北市中和1處路口發現1輛俗稱「神獸」的法拉利F8 Tributo正遭到拖吊、行駛在路上；該網友笑說「蠻療癒的」、「拖車司機手很抖」；也有其他網友說若拖吊過程有車損，業者會賠不完，「開違停單太羞辱車主了，拖車比較看得起」、「誰給拖車人員的勇氣」、「真敢拖」。

1名網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，他16日在新北市中和安平路與安和路口前直擊1輛超跑法拉利F8 Tributo神獸遭拖吊走，拍照笑說「看著神獸緩緩被拖走，也是蠻療癒的」，他還補充說絕對不是他去報托的，他只是剛好看到，還說「拖車司機手很抖」。

1名網友日前在新北市中和1處路口發現1輛俗稱「神獸」的法拉利F8 Tributo正遭到拖吊、行駛在路上；該網友笑說「蠻療癒的」、「拖車司機手很抖」。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

其他網友則留言說，「車子說：難得有一次不用我跑 可以輕鬆一下」、「這不錯喔，很敢拖」、「對車主來說只是很麻煩，但是完全沒差那個錢」、「如果拖的過程有閃失，拖車司機會賠很多」、「開違停單太羞辱車主了，拖車比較看得起」、「車主：你最好不要給我出什麼狀況，不然你就死定了」、「誰給拖車人員的勇氣」、「底盤完了」、「車主到時驗車發現底盤有一點損傷，拖吊車司機年薪就沒了」。

據悉，若拖吊業者真的在過程中造成車體損傷，車主須在領車時，向保管場管理單位提出申訴，由車主與逾放場或拖吊場協商達成協議，如果已經離開現場，拖吊業者有權不受理；若車主懷疑車損是由拖吊業者所致，可向交通大隊申訴，告知車輛或紅單號碼，若經查證屬實，車主就可向拖吊業者請求賠償。