塔利班擄獲美國提供阿富汗的UH-60M「黑鷹」（Black Hawk）直升機

隨著塔利班（Taliban）民兵攻入阿富汗首都喀布爾，大批民眾湧入哈密德卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport），想要搭機離開，造成一片混亂。然而，就在一片喧鬧中，截然不同的出走已在阿富汗北部悄悄進行。

據《動力》（The Drive）網17日報導，衛星圖像證實，由美國提供給阿富汗武裝部隊的A-29「超級巨嘴鳥」（Super Tucano）輕型攻擊機，還有UH-60M「黑鷹」（Black Hawk）直升機等數十架軍機，如今都停在鄰國烏茲別克的泰爾梅茲機場（Termez Airport）上。

美國商業衛星公司星球實驗室（Planet Labs Inc）8月16日拍攝的衛星圖像顯示，泰爾梅茲機場至少出現了22架小型固定翼戰機，以及26架直升機。

雖然衛星圖像的解析度無法證實，這些戰機與直升機都來自阿富汗。但烏茲別克政府卻正式發出聲明說，有22架固定翼飛機，還有24架直升機，共有46架來自阿富汗的軍機「迫降」。

烏茲別克當局說，這些軍機中的確有1架A-29在境內墜毀。初步報告顯示，它是被擊落，但後來報告又說，它是和1架烏茲別克的俄製米格（MiG）-29戰機相撞，導致兩架戰機折損。無論如何，社群媒體上出現的照片顯示，這架A-29墜毀，但駕駛安全彈射逃生。

An #Afghanistan Air Force A-29B Super Tucano apparently crashed in #Uzbekistan overnight after fleeing the country https://t.co/CG0icAng0O pic.twitter.com/1YdfgJS5D1 — Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) August 16 2021

Dozens of U.S.-bought Afghan Air Force aircraft are now orphaned at an Uzbek airfield:https://t.co/b0h3udijrt — The War Zone (@thewarzonewire) August 18 2021

而線上飛行追蹤網站顯示，部分阿富汗軍機原本想飛逃塔吉克（Tajikistan），因此這架A-29可能是因燃料用完，想找安全地點降落時失事。目前顯示，至少有6架「超級巨嘴鳥」成功降落泰爾梅茲機場。

後來陸續出現的照片顯示，阿富汗空軍駕駛逃離的，除了A-29外，起碼還有5架西斯納（Cessna）208B Caravans，而另外11架固定翼飛機似乎是皮拉圖斯（Pilatus）PC-12NG「情報，偵察與監視」（ISR）機。至於直升機則有19架Mi-8/Mi-17 Hip，以及7架UH-60「黑鷹」運輸直升機。

多年來，基於種種因素，阿富汗空軍一直呈現積弱不振的狀態。例如，據路透7月就報導，塔利班特別加緊攻勢，暗殺阿富汗空軍飛行員。此外，由於他們沒有能力訓練足夠的駕駛和維修人員，以致只能嚴重依賴外國約聘人員。當這些人今年稍早隨著美國撤軍計畫，離開阿富汗後，當地空軍就一蹶不振，其中受到最大衝擊的，就是他們最新型的UH-60和AC-208。

儘管戰力不足，但阿富汗空軍會在塔利班奪權後，利用任何可駕駛的軍機逃亡，卻並不令人意外。