疫情逐漸趨緩，為因應台澎交通需求，空運各航線自8月16日起每日增加航班為30班，中央疫情指揮中心於台灣各機場仍設置快篩站，但海運港口皆未設置，澎湖機場雖撤除快篩站，但防疫不鬆懈，澎湖縣政府籲請旅行社及海運航商協助配合宣導入境澎湖旅客需做好自我健康管理，提供疫苗接種1劑或快篩陰性證明，共同防疫營造安心旅遊環境。

因應中央流行疫情指揮中心於7月27日起至8月23日調降疫情警戒二級，開放50人以下旅行團，旅遊處呼籲海運客船業及旅行業協助宣導，旅客入境澎湖，須做好自我健康管理，除已注射一劑疫苗外，可自行做好快篩確認陰性，保護自己保護他人。

旅遊處指出，現階段防疫仍不宜鬆懈，於逐步恢復觀光業營運期間，感謝各業配合，縣府後續將再視防疫政策滾動調整。

旅遊處同時籲請縣內船舶經營業配合防疫宣導，乘船旅客應遵守量測體溫，如有乘客體溫異常，額溫大於等於37.5度或耳溫大於等於38度，應不提供運輸服務。搭乘期間禁止飲食，並全程應佩戴口罩(除必要之喝水需求)，乘客座位安排採間隔方式，載客人數除交通船外，請比照交通部客船規定上限為7成。

並請要求從業船員、場站服務人員每日值勤應佩戴口罩、定時量測體溫，對每航次乘客進行實聯制，及載客服務後進行船艙清潔，期盼大家共同努力防疫，確保安心旅遊環境。