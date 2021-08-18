大陸外交部官網消息，今天（8月18日）中國國務委員兼外長王毅應約同東盟緬甸問題特使、汶萊外交主管部長艾瑞萬通電話。王毅表示，中方將助力緬各方通過對話，在憲法框架內找到政治解決方案，並提出4點建議。

王毅對汶萊作為東盟輪值主席國為推動中國－東盟關係發展作出的貢獻表示讚賞，感謝汶方支持提升中國－東盟關係定位，希望汶方繼續發揮積極作用，確保中國－東盟建立對話關係30週年紀念會議取得成功，達成更多重要成果。

王毅表示，下個月中汶將迎來建交30週年的重要日子，希望雙方以此為契機，弘揚傳統友好，深化「一帶一路」合作，推動中汶戰略合作夥伴關係取得新發展。抗疫合作仍是當務之急，中方高度重視汶方需求，將向汶方援助一批疫苗並盡快運達，在汶方最需要的時候助一臂之力。

王毅聽取艾瑞萬對緬甸當前局勢的看法後表示，中國和東盟國家同為緬甸的朋友，都希望緬甸實現和平穩定。中方對東盟任命為緬甸問題特使表示歡迎，相信能夠秉持「東盟方式」，根據東盟「五點共識」，發揮獨特作用，助力緬各方通過對話在憲法框架內找到政治解決方案。中方有以下幾點建議：

一是本著理性務實的態度同緬各方打交道，逐步建立信任；二是把幫助緬甸抗擊疫情作為當前第一要務，確保抗疫援助的可及性和有效性；三是保持耐心和定力，堅持勸和促談的方向不動搖，實現有序還政於民，重啓民主進程，不僅符合緬甸利益，也符合國際社會期待；四是警惕和反對域外勢力干涉緬甸內政，切實尊重緬甸的主權和人民的選擇。

王毅強調，中國對緬友好政策始終面向緬全體人民，中方將通過多種管道向緬提供急需幫助。中方將全力支持東盟特使履行職責，也願為推動緬甸問題的政治解決繼續發揮建設性作用。

艾瑞萬感謝中方在汶萊面臨新一波疫情考驗時繼續給予醫療物資和疫苗援助，希望雙方以建交30週年為里程碑，充分發揮政府間聯合指導委員會作用，進一步加強能源、農業、漁業等各領域合作。

艾瑞萬表示，緬甸是東盟大家庭的重要成員，作為東盟緬甸問題特使，他將致力於推動落實「五點共識」，以「東盟方式」促進各相關方對話，停止暴力，促進包容，幫助緬甸更好地履行其對國際社會的承諾。東盟贊賞和支持中國繼續在緬甸問題上發揮重要作用，願同中方加強協調、開展合作。