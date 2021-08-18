史詩冒險鉅獻《綠騎士》將在9月10日於全台上映，本片找來以《鬼魅浮生》獲得《滾石》雜誌盛讚「近乎完美傑作」的大衛羅利（David Lowery）編導，對這個經典的騎士故事進行嶄新又大膽的改編。

導演透露自己在大學一年級時，閱讀這首詩篇後就著迷不已，一直想要將它改編成電影，結果好不容易拍完，原定要在去年上映，卻因為慘遇疫情攪局，不得不延期一年多後，直到今年夏天才得以上映。

不過在「抗疫」的這段期間，反倒給導演更多機會替電影重新剪輯，讓片長延長了幾分鐘，節奏也發生變化，導演並對剪輯後的最終版本滿意表示：「電影得以用更容易識別的方式，將主題給展現出來。」

值得一提的是，本片上映後，不僅空降北美首週新片票房亞軍，更一度在爛番茄網站上直飆96％新鮮度，獲得觀眾熱烈好評。不僅如此，連帶600餘年前的原著詩歌集都引來關注，讓出版社樂得跟電影作封面聯名，首刷2.5萬本引發搶購熱潮。