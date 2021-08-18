台北市體育局有意於24日開放民眾使用籃球場，讓不少籃球族引頸期盼，但今日卻再傳變數，台北市長柯文哲18日表示，由於籃球場主要還是學生最多，因此要等開學時，再視疫情狀況決定是否開放。

北市府下午舉行防疫記者會，媒體詢問先前桃園開放室外籃球場，柯才說要桃園市長鄭文燦自己示範戴口罩怎麼打籃球？結果北市體育局昨天卻說，預計24日公布下一波開放場館指引，裡頭包含籃球項目，被外界批評自打臉。

對此，柯文哲表示，目前疫情還是零星出現，如果一個人在球場投籃就沒人管你，但像籃球、排球這種近距離競賽活動，現階段仍維持不開放，等到要開學再決定，因為籃球場主要還是學生最多，未來會看當時狀況，再決定籃球是否要開放。

此外，由於北市教育局今日公布校園防疫10大指引，內容也提到學生可請防疫假，學校也能申請預防性停課。針對相關細節，北市副市長蔡炳坤表示，各局處已針對此問題，於今日和20日與中小學校長溝通，教育局、觀傳局及衛生局也會救學生居家隔離問題進行討論，研議完整後會再公告周知。