逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股18日開低走高，終場上漲164.91點作收，漲幅0.99％，收在16826.27點；櫃買指數亦同步大漲4.37點，漲幅2.17％，收在205.43點；三大法人進出方面，外資續賣22.35億元，投信買超10.17億元，自營商轉買18.8億元，惟外資法人於台指期轉賣2077口多單，累計淨空單部位為27393口，心態仍是呈現相對謹慎保守。

現股當沖交易稅減半徵收政策擬再延長三年，市場不確定性因素可望解除，加上內資法人大戶買盤陸續回籠，使台股18日加權指數下探16418點低點後持續攀升。

其中，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海，以及台驊投控、建新國際、台航、中航、新興等強勢表態；至於電子股，則有宏觀、雍智科技、創惟、愛普、聚積、點序、神盾、國巨、富鼎、杰力、捷敏-KY、欣興、景碩、金像電、朋程、德微、強茂、威剛、晶豪科、群聯、旺矽等中小型轉機股止穩上漲，顯示市場買盤已逐漸回籠。

個股方面，本周納入投資組合的高端疫苗，聯亞緊急授權未過，可望大幅受惠，雖股價18日震盪拉回，惟公司派、內外資法人大戶心態仍偏多，預期經震盪換手後，仍有續漲機會。

展望後市，台股「止跌訊號」浮現，已具備反彈上漲的利基，研判後市無論拉不拉回都是利多，投資人可逢低布局績優股。

選股方面，貨櫃三、散裝航運受惠產業前景看好，預期後市仍有大波段表現空間；此外，部份中小型轉機股亦可望迎來反彈，未來大趨勢將落在電動車概念股之上，包括朋程、德微、界霖、一詮、美琪瑪、康普等，逢低均可留意。