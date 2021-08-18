摩爾投顧分析師張志誠表示，台股18日盤中跌點最高達242點，所幸在午盤前止跌回升，終場收漲164點，成交值微增至4170億元，目前仍難判斷是低點的反轉接手量。當沖降稅確定延長三年，一個變數已經消失，接下來就是美國聯準會（Fed）何時縮表，隨著徵兆慢慢出現，投資人需密切觀察，但無需自亂陣腳。

類股方面，波羅的海乾散貨指數（BDI）續刷新高，海岬型散裝船日租金突破4萬美元，中小型船也同樣呈現上漲趨勢。除美國1兆美元基建利多外，印度總理也宣布要推出1.35兆美元的大基建方案，只要各國持續採擴張政策，對全球的原物料和散裝船需求就將形成有力支撐。

日本散裝航運公司股價陸續創下近3個月來的新高價，然上半年獲利成長能力不輸日本散裝船的台灣公司股價卻被壓在低檔，主因在於資金輪動操作的結果，但高漲的運價最終仍將反映在股價上，台灣散裝船沒有理由一直委屈，資金必會流向有基本面、股價低估的族群，譬如本周納入投資組合的中航，股假18日順利帶量漲停突破頸線。