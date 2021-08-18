台電大樓總管理處1個月內爆發4例確診，外傳醫福會執行長王必勝針對台電案已出手相助。北市副市長黃珊珊18日說，北市府第一時間都動員健康服務中心同仁，處理狀況相當順利，也將個案、居隔者一一安置到防疫旅館，暫時沒需要。

台北市長柯文哲說，從統計數據上看，北市疫情趨緩，但很多要注意，7家醫院17日PCR篩了1531人，0確診，2周前18例、上周降至9例、這周目前4例，已把北市確診案例壓很低，萬華不再是熱區，居隔人數已降至約300人。

柯說，旅遊、餐飲、辦公大樓人數在上升，社區有潛伏1、2例，美國昨天新增14萬、死亡797人，致死率降到0.48％，若用累積死亡率看不出狀況，美國去年4、5月死亡率6.5％，現有疫苗打了，按年齡別死亡率，今年5月大規模感染，70歲以上死亡23.85％，60至69歲 7.84％， 50至59歲 2.55％，30歲以下沒死亡案例。

柯說，這病毒的危險是對50歲以上，有長者還是不喜歡打疫苗，以為沒必要，因65歲以上長者打疫苗才60多％，原則上還是鼓勵長輩打疫苗，年輕人也要打疫苗才能防止傳染，長輩打疫苗可防止死掉，現在都還沒90％覆蓋率。

柯說，今年5月疫情爆發至今， 5月死亡率7.11％、6月6.58％，7月0.56％，8月0％，台灣跟美國很像，打疫苗就降很低，他要引用侏儸紀公園「每個生物都會找到牠的出路」，他承認前2個月疫情突來，死亡率高，畢竟台灣是臨床醫學先進的地方，花2個月適應，就慢慢好應付。

柯說，現在北市累積死亡309人，一開始死在家、防疫旅館，現在沒了，都會送到醫院，第3個月醫療體系有經驗了，現在病重2都醫院過世，北市花了3個月的折磨期，目前北市不明感染還是有1、2例會不小心跳出來，不可能一直封城、三級管制，會逐步放寬，保持機警。

北市副市長蔡炳坤表示，北市疫苗接種率，目前第1劑51.6％，第2劑5.3％，要繼續向前增加覆蓋率，第一類人可AZ混打莫德納，其他類還沒開放，現在也可利用台北通進行中央系統預約登記，北市已針對65歲以上長者發出32萬左右封簡訊通知，孩子知道後要幫忙進行意願登記。