高雄一名婦人在網路上認識了一名自稱國際警察男子，對方稱買給婦人的禮物被扣在海關，需匯9萬元的手續費，否則婦人將會被送辦，婦人趕緊衝到銀行匯款被行員阻擋，她見警到場以為自己未完成付款要被帶走，嚇得語無倫次，警探詢下才知這一切都是婦人遭詐騙。

前鎮分局瑞隆派出所接到銀行來電表示有一名婦人疑似遭詐騙需警方協助，行員向警說婦人要匯款的帳戶是一個異常戶頭，但不知，婦人見到警方卻嚇得說不出話，神情慌張還語無倫次，且不斷說「自己不匯了、要走了。」

警方安撫下婦人情緒後，她才娓娓道來，在網路上認識這名自稱是敘利亞的國際警察，一開始向婦人宣稱自己即將要回台灣，想要先將錢寄給婦人，但需要手續費，令婦人匪夷所思，後來又改口寄禮物要給她，但卡在海關要趕快付手續費，不然會被警察抓走。

婦人一聽到會被抓走，害怕的趕快跑到銀行要匯款9萬元的手續費；警方聽完直言，這些都是詐騙老招數，還藉此機會說了好幾個類似的詐騙手法案例給婦人聽，她才恍然大悟原來這一切都只是騙局。