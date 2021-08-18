住宅火災造成難以挽救的傷亡及財產損失，南投縣消防局為降低住宅發生火災時的傷害，將為全縣住宅免費安裝火災警報器，今年先在南投市安裝，每戶裝1顆住警器，全市安裝2萬顆，預計年底前裝設完畢，其他12鄉鎮則將於明年同步裝設。

消防局指出，南投縣今年迄今發生3件住宅火災死亡案件，3件都未安裝住宅用火災警報器，導致較晚發現火災，影響逃生的黃金時間；不過，也有住宅發生火災，但因安裝住宅警報器，民眾順利逃生的案例。草屯鎮一位長輩行動不便，消防局協助安裝1顆警報器，家屬自行再安裝2顆，火災發生時警鈴大作，讓家人能夠在第一時間將長輩救離現場。

消防局表示，縣長林明溱對縣民住家安全非常重視，因此，特別編列預算，指示每戶住宅都要安裝住警器，確保民眾的生命財產安全。

住宅火災警報器安裝名冊，由消防局向戶政事務所申請造冊，刪除已安裝完的住家後，將名冊及住警器交由各里里長協助發放，防火宣導大隊在發放同時，宣導住警器安裝方式及使用方法，不會安裝的住家民眾，也可以請里長協助安裝。

消防局分隊長蘇育生表示，安裝住警器能及早偵知、通報反應及適時逃生，降低火災造成的災害；住警器安裝原先計畫從5月開始實施安裝，但因新冠肺炎疫情爆發社區感染而暫緩，最近，防疫警戒降為二級警戒後，安裝計畫重新展開，目前已有6000多顆安裝完畢，剩下1萬4000顆將在今年內全數裝設完成。