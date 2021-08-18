塔利班發言人17日稱，塔利班將在伊斯蘭教法框架下尊重女性的權利，而聯合國人權理事會下周將會在日內瓦舉行特別會議，應對塔利班接管政權後嚴重的人權關切，中方在這個問題上將採什麼立場？中國外交部發言人趙立堅今天（18日）在例行記者會上回應，應最大限度避免無謂傷亡和產生大量難民。

趙立堅表示，阿富汗局勢發生重大變化，中方尊重阿富汗人民的意願和選擇，當務之急是盡快恢復和平穩定和秩序，最大限度避免無謂傷亡和產生大規模難民。阿富汗公民、在押外國公民和駐阿外交人員的安全和利益必須得到尊重和保障。

趙立堅表示，希望阿富汗塔利班同阿各派各民族團結起來，建立符合阿富汗自身國情，開放包容的政治架構，遏制各類恐怖主義和犯罪行徑，重建美好家園。

趙立堅強調，事實再次證明，一些國家打著所謂民主人權的旗號，對主權國家實施軍事干涉，嚴重破壞有關國家主權和領土完整，導致其經濟和社會發展遭受重創，導致大量無辜平民傷亡，或被迫顛破流離。

趙立堅呼籲，這些國家應該立即停止非法的軍事干涉行為，為維護世界和平與安全，促進和保護人權作出切實努力。