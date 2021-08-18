華夏(1305)今(18)日舉辦法人說明會，副董事長林漢福表示，第二季不利於營運的不良因素都已經過去，第三季PVC(聚氯乙烯)價格將回升，華夏也會全產全銷，獲利會比第二季有相當幅度的改善，他直言，「華夏第三季會回到活龍一條」

林漢福表示，第二季華夏毛利率相較第一季下滑，主要是因上游主要原料EDC(二氯乙烷)價格在第一季底到第2季初衝上最高峰後下滑，使得原料採購的時間差衝擊到單季毛利率，再者，就是第二季華夏VCM(氯乙烯)廠在5月中有安排年度歲修，影響VCM產量，但透過事前部屬，已經有降低對PVC衝擊，當然，上述這些影響「通通都過去」，近期PVC價格已經上升，每噸上漲50-80美元不等，顯示剛性需求依舊，看好「華夏第三季會回到一條活龍」，將全產全銷，獲利會比第二季有相當幅度的改善。林漢福進一步表示，假設第四季全球沒有重大的事件發生，也看好該成長趨勢將持續下去。

華夏第二季財報相較第一季衰退，主要是因全球PVC新產能釋出，加上新冠疫情反撲，華夏第二季營收45.8億元、季減少8.09%、年增加100%，稅後淨利5.47億元、季減少33.9%，但相較去年同期虧損轉盈，每股獲利0.94元，單季毛利率25.9%，相較第一季減少6.2個百分點。累計上半年營收為95.5億元，稅後淨利13.7億元，累計每股獲利為2.36元，已接近去年每股獲利2.95元，上半年毛利率為29.1%。華夏上半年合併獲利13.73億元，每股稅後2.36元。