台股今天以當日最高點16826.27點收盤，保德信高成長基金經理人葉獻文指出，由於短線台股已修正1500點，且來到黃金切割50%的滿足點，預期短期呈跌深反彈，此外，本週官股性質濃厚的金融股逆勢走強，後續若台股量能持平且不再落底，反彈態勢即可望成型。

近期台股受到獲利了結、當沖示警疑慮影響，出現價跌量縮態勢下，加權指數於本週一失守半年線，而台股指數自7月15日續創歷史新高18034.19後，至今(18日)天盤中低點16418.54，下跌幅度逾8%。不過上午11點過後，在電子股及航運股帶動加權指數出現反彈，最後上漲近1%，收盤價為本日最高點16826.27點，成交量能也恢復至4179.38億元。

葉獻文指出，台股今年上半年累積漲幅高達20.5%，加上近期市場預期當沖示警制將於8月27日正式上路，以及市場對於當沖降稅不再延長的擔憂，使台股面臨獲利了結與交易量萎縮的雙殺衝擊。

葉獻文認為，政院跨部會會議協商並達成共識，當沖降稅年底到期後可望繼續延長，市場信心與動能將隨之恢復，另外，當沖示警制未來正式上路，將有助於市場籌碼面更為穩定，並有助於外資中長期增持台股比重。