智冠(5478)今天參加櫃買線上法說會，集團財管中心總經理鍾興博指出，今年上半年營收及獲利下滑，是由於去年同期子公司遊戲新幹線推出兩款賣座的新遊戲，今年下半年網龍(3083)兩款正在開發的手遊《天子傳奇M》及《尋秦記》會推出其中一款，加上《天地劫》IP分成及在台港澳上市，如果遊戲推出成績不錯，看好集團下半年有逐季成長機會。

智冠上半年合併營收34.80億元，年減8.54％，歸屬母公司業主淨利4.33億元，年減13.3％，每股盈餘3.57元。上半年營收以遊戲通路為主，佔比為39％，廣告行銷成長至21％。

智冠今年IP授權遊戲《天地劫》3月在大陸上市，上市即取得App Store遊戲暢銷排行榜第3名，5、6月開始認列權利金及分成約0.5億元，8月12日在台港澳上市，推出一周也創造不錯成績，9月就可望開始認列，IP分成金額可以持續期待。

網龍正開發《天子傳奇M》及《尋秦記》兩款手遊，預計第4季會推出其中一款，只要有新遊戲上市，若成績又不錯，下半年營運成長可以期待。

藍新金融科技去年線上代收金流規模達530億元，線上線下商店會員30萬，去年全年順利轉盈，獲利0.2億元，今年上半年已達到300億元處理交易金額規模，預期今年處理交易金額會比去年再成長。