昔日韓國論壇瘋傳一名足球鮮肉帥氣照，事後被證實是大邱足球俱樂部的前峰，1997年出生的現役選手鄭勝元，他媲美偶像的顏值讓他瞬間爆紅；此次東京奧運鄭勝元也是代表隊成員，帥氣外貌就多次被拿來討論，但近日他沒修圖濾鏡的形象照，讓網友全看傻，落差大到有人驚呼認不出來是同一個人。

鄭勝元是韓國大邱足球俱樂部選手之一，還是大邱廣域市的官方宣傳模特兒，本屆東京奧運也是韓國代表隊成員；從鄭勝元IG都能看到他在草地上奔馳的模樣，而他有一雙深邃電眼、高鼻樑和精緻的輪廓線條，當然還有運動員必備的結實身材，隨便一個動作都像是在放電。

一直以來都被韓國民眾視為「足球界臉蛋天才」的鄭勝元，15日韓國光復節當天在IG曬出身披國旗的帥照，但原本花美男的外貌卻像是被關掉濾鏡，意外展現黝黑男人味的一面，青春偶像感瞬間變成穩重運動員，不少粉絲被他有別於以往風貌的帥驚艷，更忍不住驚呼「認不出來」、「完全不像同一個人」。

鄭勝元雖然有偶像花美男外貌，但他的足球實力卻很驚人，以強大機動性和激級防禦最被廣為讚賞，從他能入選國家代表隊，就能證明他並非只是有外貌的花瓶。