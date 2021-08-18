五堅情參加黃子佼與趙岱新主持的音樂節目《＃T-POP我們聽大的！!》。（TVBS提供）

黃子佼與趙岱新主持的TVBS全新音樂節目《＃T-POP我們聽大的！!》將在9月5日播出。「五堅情」陳零九、婁峻碩、黃偉晉、賴晏駒和邱鋒澤全員擔任首集嘉賓，把近期內的首次合唱獻給《＃T-POP》舞台。 5月份錄影時，陳零九看見舞台的設計大讚很漂亮，邱鋒澤也說：「節目的音響設備太優秀，完全不用調音，唱起來很順。」

五堅情聊起心中最具代表性的T-POP （台灣流行音樂）歌手，陳零九最愛周杰倫，邱鋒澤喜歡五月天，從國中開始到KTV必點五月天的歌，唱High歌還能順便帶動現場氣氛，還透露跟陳零九第一次去聽五月天的演唱會，回想起現場氛圍還是非常震撼，認為同為五人團體的他們以五月天為目標看齊。

團體中擔任Rapper的婁峻碩認為，影響他最深的T-POP歌手是任賢齊跟張震嶽，因為兩位前輩而開啟人生的音樂之路，尤其最愛兩位歌手在專輯中表達出強烈男子漢的感情。陳零九虧他：「所以後來你去唱饒舌？不是應該寫一些激勵人心的歌嗎？」婁峻碩笑說自己的歌裡都會加一些真實的感情靈魂。

而黃偉晉到KTV必點S.H.E的歌，認為S.H.E的歌曲跟事業依然影響著華語樂壇。賴晏駒則因為看了蔡依林的演唱會，對她的強大的爆發力敬佩不已，甚至回家後還深刻反省感到「自己也太差了吧」！但賴晏駒說，在KTV最常唱周興哲的歌，還曾被懷疑開導唱，讓賴晏駒得意說：「大家聽到我唱周興哲的歌，都愛死我了。」《＃T-POP我們聽大的！!》9／5起每周日晚8點YouTube頻道及myVideo同步首播；9／12起每周日晚間8點於TVBS歡樂台播出。