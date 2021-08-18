紐西蘭前總理克拉克（Helen Clark）17日表示，在阿富汗舊軍閥的「讓路」下，塔利班得以在短時間內幾乎攻下該國的所有領土，但這也代表這些傳統勢力並未受到太大損傷；她認為各方談判恐難以達成協議，最終阿富汗可能爆發一場曠日彌久的內戰。

克拉克在一次電話訪問中表示，她認為由於塔利班難以獲得當地其他勢力的信任，加上其政權的強烈神權性質，和平談判恐無法輕易達成；且即使是在美國2001年推翻塔利班政權前，其也從未完全統一過阿富汗，必須在長年內戰中與「北方聯盟」（Northern Alliance）的軍閥們對抗。

這些軍閥的私人部隊雖然在阿富汗政府建立後被解散，但事實上大多跟著「老長官」一同進入該國軍警體系，並在20年內持續獲得美軍和其他國家的支援。克拉克指出，阿富汗舊軍閥領導的武裝勢力在這波塔利班攻勢中「讓路」，並未遭遇太大損傷，擔心阿富汗將再度爆發一場曠日彌久的內戰。

阿富汗民族英雄馬樹德（Ahmed Shah Massoud）之子艾哈邁德（Ahmad Massoud）已在龐吉夏河谷（Panjshir Valley）成立抵抗聯盟，自行宣布繼任總統的阿富汗副總統沙雷（Amrullah Saleh）和部分政府軍部隊也已撤退到該處，並能看到「北方聯盟」的旗幟仍在當地飄揚。

不過巴基斯坦資深記者古瑞希（Ahmed Quraishi）向《今日以色列報》（Israel Hayom）透露，包括巴基斯坦、阿富汗、卡達、美國的外交官們，正努力防止阿富汗陷入內戰，塔利班也對此釋出善意，目前仍部分克制其對人權的侵犯行為，也未宣布成立獨立政府。