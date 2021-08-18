新北市郭姓女子因欠繳94年度綜合所得稅及罰鍰合計531萬餘元，經移送行政執行署新北分署執行，行政執行官調查發現，郭女將金錢及房產脫產給前夫及媳婦，且經常出國旅遊及刷卡消費，卻不繳納欠稅及罰鍰，昨（17）日新北地方法院裁定准予管收3個月。

新北分署調查，郭女於2006年6月間離婚，2010年初遭北區國稅局板橋分局查獲於2006年夫妻合併申報94年度綜合所得稅時，漏報前夫以女兒名義成立記帳士事務所分散的業務所得795萬餘元，據以追課本稅246萬餘元，並處以1倍罰鍰。

郭女申請復查，主張與前夫已於2006年間離婚，請求撤銷其補稅。但國稅局認為配偶關係於2005年仍存在，駁回復查申請。

因郭女未於繳納期間內繳納，國稅局於2013年11月間移送新北分署執行。新北分署多次執行義務人銀行存款及畸零股票、股利等，僅徵起2萬餘元。郭女於2016年6月假意辦理分期繳納，卻一期未繳，僅在隔年每月自動繳納3000元，期間1年餘，合計繳納6萬餘元，尚欠545萬餘元。

行政執行官調查發現，郭女在國稅局調查期間脫產給前夫和媳婦，近5年多次出國至大陸、韓國、日本旅遊，並經常在國內外刷卡消費，總消費金額達60餘萬元。行政執行官昨日約詢問郭女，仍不願繳納，當日即向新北地方法院聲請管收3個月獲裁准。

新北分署呼籲被移送執行義務人應坦然面對執行，自動繳清欠款或辦理分期繳納，勿心存僥倖，以免遭受限制出境、出海及拘提、管收等強制處分。