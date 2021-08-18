北高雄4區的公有市場老舊，其中，彌陀、永安、湖內公有市場評估需耐震補強，梓官第一市場則需拆除重建。民進黨立委邱志偉日前邀集經濟部中部辦公室、高雄市政府經發局前往4處會勘，希望爭取經費後盡速改善。

邱志偉指出，公有市場是地方民眾採買食材的重要場所，建築物耐震力不足攸關許多民眾的安全、需要盡速補強，在經發局提出相關規畫及經費需求後，就立即邀請經濟部中辦到現場會勘，並要求儘速補助經費改善。其中，梓官第一市場已經無法補強，預計將拆除A、B、C、D四棟建築後，重建一棟市場因應需求，預估經費需8000萬，是北高雄市場改善的最大工程案。

邱志偉會同相關單位分別到梓官、彌陀、永安、湖內的市場逐一會勘，對於梓官市場重建，經發局已經提出相關配套計畫，包括選定中繼市場、重建完成後輔導攤商進駐等，預計將會按照計畫執行。彌陀公有市場耐震補強會勘期間，攤商陳情地下室積水的問題遲遲沒有解決，會中邱志偉也請經發局納入一併改善的計畫中，初期評估經費需求為410萬元。

至於永安公有市場，除了耐震補強外，另外有地坪隆起的問題需一併解決，經發局也允諾將會一併辦理，粗估經費需求為231萬元。而湖內公有市場耐震補強經費為530萬元，邱志偉會勘期間，地方民眾也提出建物老舊、攤商甚至不願意在市場內設攤，希望能原地重建新市場。

經濟部指出，耐震補強與重建計畫都已經錄案，並將在9月初展開審查，審查通過經濟部將會補助8成5的經費。