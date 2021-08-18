美國前總統川普17日接受《福斯新聞》訪問時，砲轟拜登政府根本不懂甚麼叫發號施令，民眾要的是受人尊敬、能帶領人脫離「伊斯蘭國」(IS)的總統。話鋒一轉，他大膽預測北京會承認塔利班政權；然而，拜登在阿富汗的做法會讓習近平認為美國很軟弱，不再尊重美國的大陸恐讓台灣發生壞事情。

在訪問中，主持人詢問川普對阿肯色州共和黨參議員柯頓（Tom Cotton）爆料的看法。柯頓先前向《福斯新聞》爆料，數百名受困塔利班哨站的美國民眾，想通關卻不得其法，只好聯繫柯頓的辦公室，希望能找到回家的路。

柯頓指出，面對這種狀況，拜登領導下的國務院卻只告訴受困民眾快上網登記、填寫表格，然後等待政府簡訊或通知電話。「人們尋求協助卻被告知不要再打電話了，快點上網，來點比這招更有效的方法好嗎」。

對此，川普表示拜登會回到白宮只不過是因為媒體強烈的抨擊。「他回來是因為媒體的砲火太猛烈，不是出於其他因素」。拜登16日曾短暫的回到華府，並針對阿富汗情勢發表評論，隨後便離開白宮前往馬里蘭州弗瑞德里克郡（Frederick County）。

對於拜登在阿富汗事件上的表現，川普認為「我甚至不認為他有在發號施令」，美國民眾要的是受人尊敬的總統，是能帶領人百分百脫離IS的總統。

他還抨擊，每年花了420億美元用來協助阿富汗政府，這麼多年來美國做得這些事情卻毫無所獲。他還將砲火指向軍人，指責包含將領在內的國內軍事官員通通「德不配位」；不過，部署海外的官兵依舊是最勇敢的人。

話鋒一轉，他預測大陸會承認塔利班為合法政府；不過，由於拜登在阿富汗的作為，習近平會認定美國和拜登都非常軟弱。「我認為台灣會發生不好的事情，因為北京不再尊重美國的領導，也不再尊重我們的國家。這是件相當糟糕的事情。中國不再尊重我們了」。