基隆市和平島每逢假日必塞，附近居民擔心，明年4月舉辦城市博覽會，將湧入大批遊客，交通恐大打結，連平常通勤上、下班都會受影響，對此，市長林右昌表示，目前規畫不讓車輛進出和平島，並和中油協商租借停車空地，一定會做好相關配套措施，保障民眾生活品質。

受疫情影響，基隆城市博覽會延期至明年4月22日至5月1日舉行，市府規畫分為A、B、C等展區，其中B展區從舊漁會大樓延伸至和平島，範圍相當廣，在地民眾反映，平常已經沒有空間停車，每逢假日也有塞車困擾，就怕城博會吸引更多人潮，影響生活。

市議員莊敬聖表示，城博會有許多展區靠近民眾居住地，要求市府在規畫交通動線及停車空間時，不要擾民，他說，多少一定會受到影響，但至少居民在停車、上下班通勤時，不會和旅客有嚴重擠壓問題，否則會造成民怨，也讓城博會觀感變差；市議員林沛祥也提及，一定要想辦法讓遊客覺得來到基隆是件輕鬆的事。

對此，林右昌回應，市府初步設定前來基隆參與城博會人次約100萬，因此將交通列為重要課題，並進行妥善規畫，包括公共運輸如何在展區間移動，以及停車空間等，他提及，城博會主要客群來自北北基桃首都生活圈，交通計畫不會只在基隆轄區，會延伸至雙北，如板橋、台北車站、南港車站、市府轉運站等，皆是迎接遊客重要節點。

林右昌說，中南部遊客或觀展民眾可透過，大台北都會地區交通轉運中心到基隆，未來城博會也將朝雙個主入口方式分散人流，另外，為不影響和平島民眾交通和日常生活，會把接駁點設在和平島外，也不讓外地車輛進入，在地居民則發放通行證出入，目前也正與中油洽談，將倉儲區域設為停車場。