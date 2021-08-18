台股今（18日）開低走高，早盤一度重挫逾200點，不過在午盤左右開始急拉，終場以16826.27點作收，上漲164.91點，終結連9天下跌的慘況，成交量也再度回到4000億以上。有趣的是，上午市場才傳出有券商被主管機關「請喝咖啡」後，台股馬上出現反轉，一來一往引起網友熱議，甚至有人開玩笑表示，「跪求續杯」、「拜託繼續喝」。

據工商時報報導，市場傳出，今天上午主管機關陸續邀請官股券商及部份證券業者「喝咖啡」，按台股近30年來定律，業者被請喝咖啡，都是指數止跌回穩的先行指標。沒想到，台股果然在10點左右開始上攻，最高甚至一度衝到27671.57點，尾盤成功穩住盤勢，收紅漲164.91點（或0.99%），高低震盪超過400點。

台股成功止跌後，券商被請喝咖啡的消息再被網友拿出來討論，「太神啦，喝完就大漲」、「太神了，再喝多一點好嗎」、「可以續杯嗎？」、「喝起來啊，太誇張」、「難怪今天券商全部進場」、「原來這幾天跌，就是在等反彈咖啡啦」、「拜託答應我，繼續喝好嗎，995啊」、「續杯續起來啊」、「喝咖啡不要停」。

此外，有網友對於喝咖啡助反彈的消息不以為然，「這就是有黑手吧，台股真的是自由市場嗎？」、「看這消息，莊家才是老大」、「這種消息通常是真的啦，以前也聽過」、「古早時候崩盤也會有這種事傳出來」、「會莫名其妙下跌，當然也會莫名漲上去」、「台股這種很正常辣，政府才是老大」。

根據證交所公開交易資料顯示，台股自營商買超金額前5大為凱基證券（9.01億）、中國信託（2.6億）、元富證券（2.2億）、永豐金證券（1.7億）及國泰證券（1.3億）等。

賣超前5大自營商則是，國票證券（8782萬）、合庫證券（7978萬）、康和證券（2310萬）、華南永昌（1958萬）及兆豐證券（1955萬）。