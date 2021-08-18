國內高中以下學校9月1日正式開學，南崁高中指出，校內規畫中午用餐將採3個打菜專責同學加1個第2輪打菜專責同學的「3+1打菜法」，將使用餐具人數控制在4人，以減少餐具共用接觸感染的風險。

因應開學日近，各校積極準備上學防疫措施以面對大量學生回到校園，桃園市南崁高中指出，除每位師生配有防疫隔板外，校內已規畫開學後中午的用餐將採3個打菜專責同學加1個第2輪打菜專責同學的「3＋1打菜法」，將使用餐具人數控制在4人，以減少餐具共用接觸感染的風險，強調防疫措施已提早規劃。

關於「3＋1打菜法」，南崁高中說明，過去學生在第2輪打菜時通常會轉為「自由打菜」而造成餐具共用，故規畫將由3位學生主要負責為全班同學打菜，再由第1位盛好飯菜的同學於用餐完畢後擔任「第2輪打菜專責同學」，並於做好消毒及穿戴打菜服裝等防疫措施後為需要續飯菜的同學進行打菜，減少餐具共用感染風險。

南崁高中表示，因學生午餐為校內中央廚房提供，較無購買外帶餐點於戶外用餐的問題，但校方也強調，疫情期間將請教官於午餐時間多加巡視，如有學生於校內開放空間用餐，將提醒學生返回室內在遵守防疫措施的狀況下用餐，避免增加防疫破口。

此外，南崁高中指出，依照中央單位規定，學生用餐時間須坐於固定座位且不得併桌，校方也進一步表示，因應桃園市學校用餐需配置防疫隔板，校方已訂購約1千6百組防疫隔板供約1千4百位學生、2百位教職員於用餐時間使用隔板，減少飛沫傳染風險。