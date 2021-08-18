台北股市今（18日）終結連續9天的跌勢，早盤一度下殺逾200點，隨後戲劇性的反轉向上，狂拉250點翻紅，有網友在盤前預測，「今天開低是必然，緊接著大戶、主力開始抄底，大漲200點，上演驚天軋空，貨櫃三雄漲停，鋼鐵、半導體漲5%」；隨著台股午盤翻紅，航運、鋼鐵等類股相繼大漲，許多網友紛紛跑到這篇貼文朝聖，「未來人」、「先知」。

台股經歷9天緩跌，今日早盤以16630.99點開低，隨後持續下探狂殺逾240點，指數一度回測16418點，傳產、電子類股一片綠油油，市場不禁更加悲觀，台股可能延續跌勢，迎來第10個交易日的下跌。

豈料台股盤中上演絕地大反攻，航運族群率先回神，由貨櫃三雄領軍，12檔航運股攻上漲停，電子、金融、傳產三大族群齊彈，推升加權指數終場上漲164.91點，收在16826.27點。

隨著台股接連下挫9天，各大社群平台傳出看空聲浪，1名網友於今日盤前在PTT股板發文，看了一堆人打算今日開盤想放空，但他認為開盤開低是必然，甚至可能直接開低約300點，然後一堆股民直接市價放空。

原PO當時預測，緊接著所有大戶、主力研判底部到了，紛紛開始抄底，最終散戶認賠，上演驚天軋空，貨櫃三雄漲停、鋼鐵、半導體漲5%，指數大漲200點，「我覺得這個劇本比較有可能發生，因為一堆人要開始亂空，肯定被軋」。

貼文剛出之際，網友評價兩極，部分網友認同這個預測， 「認同，今天反彈」、「推測今日走勢開低走高」、「覺得這劇本不無可能耶」；但也有網友認為不太可能，「早點睡吧，主力又不是傻了，拉給你韭菜們賺？」、「感謝你PO這篇 讓我確信會繼續跌」、「三雄敢燈，我看只有綠色的」。

然而，隨著時間推移，台股早盤開低後，航運族群領漲，電子、傳產、金融也齊翻紅，帶動大盤指數狂拉250點由黑翻紅，許多網友不禁憶起這則貼文，紛紛前來朝聖，「有神快拜」、「先知」、「三雄還真的都漲停」、「有點神」、「有收徒弟嗎」、「明天威力彩的號碼拜託報一下」、「真的有未來人」。