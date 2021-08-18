砷化鎵廠穩懋(3105)前7月合併營收為143.34億元，年成長1.4%，穩懋發言人曾經洲表示，第3季營運展望不變，預估第3季合併營收將較第2季增加high-single digit(約6%到9%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準。

穩懋今天參加櫃買市場業績發表會，5G+WiFi 6+IoT、基礎建設及3D感測等為砷化鎵產業挹注成長動能，穩懋挾技術及產能優勢，維持市場領先地位，根據Strategy Analytics資料，2020年全球砷化鎵元件廠市佔率前3名分別為Skyworks約佔30.6%、Qorvo約佔28.6%、穩懋約佔9.1%。

曾經洲表示，公司四大營運策略分別為「持續研發新一代技術，以維持市場領先地位」、「運用先進技術及製程，使生產之成本效益達到最佳化」、「為掌握市場需求，持續投入產能擴充」及「持續穩固既有客源，並積極拓展開發新客戶及新應用，以擴大客戶群」，這樣的策略讓客戶新產品優先找公司合作，讓公司在各項應用均維持領先地位。

由於第3季是手機相關產品旺季，無論是手機PA或光電都會成長，基礎建設亦可望維持上季水準，穩懋7月合併營收攀升至21.91億元，為今年單月新高，累計前7月合併營收為143.34億元，年成長1.4%。

穩懋預估，第3季合併營收將較第2季增加high-single digit(約6%到9%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準，由於營收及產能利用率攀升，毛利率可望比第2季好一些。

去年穩懋完成月產能5000片擴產計畫，將總產能拉升到月產41000片，看好5G自2021年到2025年進入需求爆發期，萬物聯網會有更多應用出來，可望帶動砷化鎵更多需求，穩懋日前公告啟動路竹園區廠房興建工程，曾經洲表示，高雄路竹新廠從土建、無塵室建置、生產機台移入到客戶完成認證須要3年以上時間才能有營收貢獻。

穩懋今年資本支出著重在龜山廠區無塵室擴充及路竹廠土建，目前公司正在進行C廠無塵室擴充，預計明年上半年完成，明年下半年貢獻新產能。