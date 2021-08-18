青埔房市強強滾，不僅吸引雙北買方，連高雄大戶也趨之若鶩！實價登錄顯示，今年桃園市中壢區青峰路一段的「布拉格站前之星」，出現高總價商辦交易，財團法人陳啟川先生文教基金會7月大手筆砸1億7615萬元，買下14樓的共11戶辦公室，總面積513.98坪，扣除車位後，每坪單價約36~39萬元，為青埔地區近五年來，總價最高的商辦交易。

事實上，該買家早在去年10月，就出手以總價9600萬元，購入總面積約273.36坪的14樓5戶辦公室。也就是說，短短一年之內，就大手筆砸下2.72億現金「包層」掃貨，分批將「布拉格站前之星」14樓的16戶商辦通通吃下，合計三筆交易總面積共787.34坪，顯見高雄買家極為看好桃園高鐵特定區的發展。

台灣房屋高鐵領航直營店店長彭成貴表示，據實價登錄資料顯示，「布拉格站前之星」今年交易均價約在40萬元上下，今年7月兩筆高總價的商辦交易，換算單價大約36~39萬元，取得價格算是相對實惠，且辦公室步行5~6分鐘，即可抵達高鐵桃園站，區位極佳，不排除買家斥資億元現金購買，就是看中桃園高鐵特區在交通便捷的加持下，有發展為樞紐中心的硬實力，所以搶先卡位高鐵蛋黃區商辦，作為資產配置的布局。

高雄已故市長陳啟川過去以「南和興產」持有不少高雄市精華區土地，因此有「高雄土地公」之稱，而近年家族陸續賣出部分祖產，如今轉戰桃園，頗有資產汰舊換新，重新布局意味。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，桃園早期幾乎沒有所謂的辦公大樓聚落，直到中正藝文特區開始推商辦後，才帶動商辦市場，逐漸形成明顯的商辦聚落。近年隨著中美貿易戰加速企業回流，讓享有國門之便的桃園，成為許多台商尋地、尋廠、尋辦的首選，商辦市場一年比一年暢旺，價格亦水漲船高，目前桃園的商辦供給，以桃園中正藝文特區、青埔高鐵特區、蘆竹南崁、龜山長庚地區居多，經國重劃區則是備受期待的後起之秀，其中青埔因鄰近機場，且有高鐵、機捷串聯全台各地，佔地利之便，因此吸引高雄買家北上置產。