8月上旬連日遇豪雨，使得農民辛苦種植的作物受損嚴重，為此農委會公告開放農民申請農業天然災害救助。桃園農業局統計，目前收到32件申請案，呼籲23日前仍可申請。

農業局表示，8月上旬西南氣流帶來連續豪雨，各公所目前陸續受理天然災害救助申請，目前總計有32件，分別為中壢區公所3戶、楊梅區公所4戶、新屋區公所5戶、大園區公所7戶、觀音區公所13戶。

桃園市內有7種作物包括高粱、大豆、西瓜、甘藷、芝麻、香瓜及洋香瓜有農損狀況，農業局指出，新屋及觀音地區的大豆作物，由於近月才播種，多數遇豪雨後進水，種子泡水後無法繼續種植，另外，觀音區的芝麻、中壢跟大園區的地瓜，皆有許多件農損申請。

農業局提醒，農業天然災害救助的救助對象需為實際從事農作生產者，另外，申報的受損項目需達損失率20％以上等，並非只要農作物有淹水就能申請獲補償，農民向公所提出農業天然災害救助後，公所便會派員去農地勘災，確認有達農損標準後才會受理。

農業局說，這次豪雨重創的地區為中南部偏多，不過桃園也有不少農作物遭淹受損，提醒農民可申請農業天然災害救助，雖公告截止日期為8月21日，不過遇週末往後順延2天，23日前可以把握機會申請，讓農損降到最低。